Ferrer: “Confrontarlo con Rafael Nadal sarebbe un grosso peso per Alcaraz”

Il finalista degli Open di Francia 2013 David Ferrer sostiene e riconosce che Carlos Alcaraz sia un talento impressionante ed è sicuro che sia una grande stella, ma non intende paragonarlo a un ‘mostro sacro’ come Rafael Nadal.

Come il maiorchino, Alcaraz è diventato un campione Masters e un giocatore Top-10 all'età di 18 anni. Nessun giocatore ha raggiunto questo tipo di risultati dopo Nadal, quindi non dovrebbe essere una sorpresa vedere Alcaraz essere paragonato a lui.

Tuttavia, Ferrer non ha intenzione di compiere questo raffronto perché, secondo lui, questo potrebbe essere “un grosso peso” per l’allievo di Juan Carlos Ferrero e inoltre “nessuno può mettere in ombra Nadal.

Ma non mi piace paragonarli, perché quello che ha fatto Rafa è enorme. È una leggenda del tennis, il miglior giocatore della storia” , ha dichiarato Ferrer al sito ufficiale dell'ATP Tour. “Confrontarli sarebbe un grosso peso per Carlos.

Sarà un giocatore che avrà la possibilità di essere il numero 1 al mondo. Avrà molte possibilità di vincere i Grandi Slam, ma ha tutta la sua carriera davanti a sé” .

Ferrer sul confronto tra Alcaraz e Nadal

Ferrer ha goduto di una buona carriera, vincendo 27 titoli ATP, raggiungendo la finale di un Grande Slam e la posizione numero 3 del ranking mondiale.

Oggi l'ex giocatore nativo di Javea è il direttore del torneo di Barcellona, che Alcaraz ha vinto proprio la scorsa settimana. Ferrer è una vera leggenda spagnola, ma si dice certo che Alcaraz avrà una carriera di gran lunga migliore.

“Non mi sostituirà, perché Carlos Alcaraz sarà migliore di David Ferrer” , ha aggiunto l’ex tennista spagnolo. “Nessuno può mettere in ombra Rafa per tutto quello che è stato e che ancora è, perché è il numero 1 della Race to Turin.

La cosa buona è che possiamo goderci entrambi. Non è che uno arriva quando l'altro parte, uno è il numero 1 e l'altro è il numero 2 della Race” . Lo scenario del Masters 1000 di Madrid stuzzica non poco la fantasia degli appassionati di tennis – spagnoli e non − , che potrebbero assistere a un altro scontro tra Rafael Nadal e Carlos Alcaraz.