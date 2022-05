L'opinione di Rafael Nadal sull'esclusione dei tennisti russi da Wimbledon

Rafael Nadal torna in campo dopo l’infortunio e fa il suo esordio sulla terra rossa. A causa di una frattura da stress alle costole avvenuta nella semifinale di Indian Wells, il campione spagnolo ha deciso di fermarsi per due mesi, saltando così l’inizio della stagione europea sulla terra battuta.

Per fare il suo ritorno, il vincitore di ventuno titoli del Grande Slam ha scelto il Mutua Madrid Open. Nella conferenza stampa che ha anticipato il match d’esordio (con il vincente tra Kecmanovic e Bublik), Nadal non ha potuto evitare il tema delle ultime settimane: l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi dal torneo di Wimbledon.

Dopo settimane di silenzio, il numero quattro del mondo ha decido di dire la sua opinione su questa scelta da parte degli organizzatori dello Slam inglese: "Sembra molto ingiusto nei confronti dei giocatori, dei miei compagni”.

“C'è poco che possono fare”, ha dichiarato Rafa Nadal sulla decisione di Wimbledon. “Non so quale sia la loro colpa in quello che sta succedendo in questo momento con la guerra. Mi dispiace molto per loro e vorrei che non fosse così.

Quando il governo mette in atto delle misure, devi seguirle. In questo caso, il governo dà una raccomandazione e Wimbledon prende la sua decisione, la più drastica possibile. È una cosa molto ingiusta per loro, ma quello che succede nel nostro sport praticamente non ha importanza quando ci sono tante persone che muoiono e soffrono"

L'opinione di Nadal sulle condotte antisportive

Altro tema difficile da affrontare è quello sulle sanzioni ai tennisti, che sul campo danno vita sempre più a comportamenti antisportivi. "Cambiano i tempi e anche le personalità, ma ci sono dei limiti che non possono essere superati.

Mettere a rischio la salute dei giudici di linea o dei raccattapalle è attraversare una linea troppo critica” ha dichiarato Rafa Nadal, che fa riferimento in particolare al gesto di Zverev ad Acapulco. “In questo senso credo sia vero che le sanzioni sono state poche grave nelle prime tre o quattro situazioni dell'anno.

Poche settimane fa è stata inviata una lettera privata ai giocatori in cui si avvertiva che d'ora in poi i comportamenti estremi sarebbero stati penalizzati in modo più drastico. Capisco le frustrazioni, ma i giocatori ci penseranno di più", ha concluso il numero quattro del mondo.