Fernando Meligeni: "Rafael Nadal supera le avversità come pochi altri"

Fernando Meligeni lancia una sfida su Twitter che riguarda Rafael Nadal, Novak Djokovic e Roger Federer. L’ex tennista brasiliano, semifinalista del Roland Garros nel 1999 e attualmente commentatore sportivo, ha fatto un sondaggio sul proprio profilo social che riguarda i Big 3 del tennis.

“Supponiamo che la tua vita dipenda da uno dei tre. Dipenderebbe da un gioco, da un campo, da una sfida. Djokovic, Nadal o Federer. La loro vittoria ti salverebbe. Chi sceglieresti? Come mai?”: questo è il quesito che l’ex numero venticinque del mondo ha lasciato ai propri follower.

Vamos supor que sua vida dependesse de um dos três. Ela dependeria de um jogo, em uma quadra, um desafio.



Djokovic, Nadal ou Federer.

A vitória deles te salvaria. Só que a escolha da quadra será sorteada depois de vc escolher o teu salvador.



Quem você escolheria? Por que? — Fernando Meligeni (@meligeni) April 29, 2022

Mentre era in corso il sondaggio, un utente ha chiesto a Meligeni cosa avrebbe votato lui alla sua stessa domanda.

"Tu hai chiesto e io risponderò”, ha scritto successivamente l’ex giocatore brasiliano. “In tal caso la mia scelta sarebbe Nadal”. Nel tweet, ha spiegato anche il motivo per cui ha scelto Nadal e quali sono le condizioni in cui sceglierebbe lo spagnolo.

“Lascerebbe la sua vita per la causa, ne uscirebbe tutto coperto di argilla, con l'atteggiamento di un guerriero. Lasciarebbe tutto ciò che ha. E questo sarebbe essere ciò che mi renderebbe calmo", ha detto Meligeni, che quindi sceglie il campione spagnolo sulla terra rossa.

Pediram e vou responder. Nesse caso minha escolha seria Nadal. Ele deixaria a vida pela causa, sairia todo cheio de saibro, atitude de guerreiro. Deixando tudo que tem. E seria isso que me deixaria tranquilo — Fernando Meligeni (@meligeni) April 29, 2022

Nadal primo, seguono Federer e Djokovic

Le parole di Meligeni hanno ritrovato un riscontro anche nel risultato finale del sondaggio.

Su 3334 voti totali, a vincere è proprio il campione spagnolo, che ha ottenuto il 47% di voti. Lo spagnolo è andato vicino a raddoppiare i suo avversari: Roger Federer è arrivato secondo, con il 28% dei voti; Novak Djokovic è terzo, con il 25% di voti ottenuti.

Alcuni utenti, seguendo alla lettera il quesito posto da Meligeni, hanno deciso di spiegare il motivo per cui hanno dato il loto voto. “Nadal al suo apice, darebbe la vita per il gioco, senza arrendersi, supera le avversità come pochi, trova soluzioni dove non esistono.

Gioca tutto, fino all’ultimo punto”: questo il commento di un utente, che ha voluto dire le ragioni per cui ha votato Nadal.