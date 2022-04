Jose Luis Clerc rivela cosa manca a Rafael Nadal per diventare il GOAT

Rafael Nadal si è reso protagonista di un inizio di stagione da favola. Dopo aver aperto la sua stagione con la vittoria all’ATP 250 di Melbourne, il fenomeno spagnolo ha fatto letteralmente saltare il banco agli Australian Open.

In un torneo che gli era spesso risultato ostile in passato, l’ex numero 1 del mondo ha realizzato una delle imprese più incredibili di tutta la sua carriera. Il 35enne maiorchino ha rimontato due set di svantaggio a Daniil Medvedev in finale, trovando le energie per ribaltare una sfida ormai quasi persa.

Aggiudicandosi per la seconda volta l’Happy Slam, Rafa ha scavalcato Roger Federer e Novak Djokovic nella classifica all-time dei Major. Il veterano di Manacor è inoltre diventato il quarto uomo nella storia ad aver conquistato tutti gli Slam almeno due volte (insieme a Djokovic, Rod Laver e Roy Emerson).

Come se non bastasse, l’iberico si è imposto anche nel prestigioso torneo di Acapulco. La sua striscia di imbattibilità si è arrestata nella finale di Indian Wells, dove è stato sconfitto dal padrone di casa Taylor Fritz (complice anche una frattura ad una costola).

In una recente intervista al portale ‘Olé’, l’ex numero 4 ATP Jose Luis Clerc ha affermato che Nadal porrebbe fine al dibattito sul GOAT trionfando nuovamente al Roland Garros.

Jose Luis Clerc sul GOAT

“Se Rafael Nadal dovesse vincere per la 14ma volta il Roland Garros, sarebbe indiscutibilmente il più grande di sempre” – ha sentenziato Clerc.

“Novak Djokovic è ancora competitivo, mentre dubito che Roger Federer vincerà altri Major. Tutti gli appassionati di questo sport vorrebbero che Roger giocasse in eterno, ma non è possibile. Molta gente continua a dirmi che Federer è il migliore, ma per me il GOAT è colui che vincerà il maggior numero di Slam” – ha aggiunto.

Il 40enne di Basilea ha dovuto incassare il sorpasso di Rafael Nadal nella classifica all-time degli Slam, mentre Novak Djokovic gli ha strappato il record di settimane in vetta al ranking ATP. Il Re non vince un Major dagli Australian Open 2018.