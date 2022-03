L'infortunio di Rafael Nadal preoccupa Alex Corretja: "Assolutamente inaspettato"

Rafael Nadal si è sottoposto ad alcuni accertamenti clinici dopo aver parlato del problema al costato avvertito nel terzo set della semifinale vinta contro Carlos Alcaraz. Per il campione spagnolo, che è comunque sceso in campo nell'ultimo atto del Masters 1000 di Indian Wells, non sono arrivate buone notizie.

Nadal ha infatti riportato una frattura da stress del terzo arco costale sinistro e dovrà restare lontano dai campi per almeno un mese. “Ciao a tutti, volevo annunciare che sono tornato in Spagna e ho visitato il mio staff medico per effettuare alcuni test dopo la finale di Indian Wells che ho giocato con fastidi.

A quanto pare, ho una lesione da stress in una delle mie costole e starò fuori per 4-6 settimane” , ha scritto Nadal sul proprio account Twitter. “Questa non è una buona notizia e non me lo aspettavo.

Sono triste perché dopo l'inizio della stagione mi sono divertito così tanto. Ho raggiunto questa fase della stagione con ottime sensazioni e buoni risultati. Sarò paziente e lavorerò sodo dopo la mia guarigione.

Ancora una volta grazie a tutti per il supporto" .

Corretja parla dell'infortunio subito da Rafael Nadal

Alex Corretja, ai microfoni di Eurosport, ha espresso tutta la sua preoccupazione per l’infortunio che ha colpito Nadal in California.

“Questo infortunio per Rafa è stato assolutamente inaspettato” , ha dichiarato l’ex numero due del mondo. “Era in perfetta forma e in fiducia. Aveva vinto tante partite. Il suo è stato davvero un inizio di stagione prefetto, ma a volte puoi subire un infortunio quando non giochi per un po’ di tempo e torni a vincere molte partite.

Il vero peccato è che Rafa stava per raggiungere nelle migliori condizioni la stagione sulla terra battuta. Ora dovrà recuperare e poi tornare ad allenarsi. La speranza è che possa giocare almeno un torneo prima del Roland Garros.

Le aspettative nei suoi confronti a Parigi sono davvero molto alte. Speriamo che arrivi al Roland Garros in forma, la sua presenza nel circuito è molto importante” .