Iga Swiatek parla del rapporto con Rafael Nadal: "È un sogno che si avvera"

Il primo Masters 1000 è giunto al termine, insieme al secondo WTA 1000 della stagione. Nel tabellone maschile di Indian Wells, a trionfare è stato lo statunitense Taylor Fritz, nuovo numero tredici del mondo, che ha sconfitto un dolorante Rafael Nadal in due set, regalandosi il primo trofeo Masters 1000 della sua carriera.

Nel femminile, invece, nessuna sorpresa: Iga Swiatek si conferma la dominatrice dei 1000, vincendone il secondo consecutivo, dopo la conquista di del WTA 1000 di Doha. Nella “difficile” finale femminile di Indian Wells, con il vento forte che incideva sul gioco di entrambe le giocatrici, la tennista ventenne ha trionfato su Maria Sakkari con il risultato di 6-4, 6-2.

Nell’intervista rilasciata a Tennis Channel dopo la finale vinta contro la greca, la polacca ha parlato del rapporto con il finalista del torneo maschile, Rafael Nadal. Swiatek ha raccontato in una precedente intervista di aver ricevuto un messaggio dal tennista spagnolo durante gli Australian Open.

A domanda se si può definire il rapporto tra loro due un’amicizia, la vincitrice di Indian Wells ha voluto precisare la natura del rapporto. "Non so se è un'amicizia onestamente, perché poter parlare con lui è un'esperienza straordinaria per me", ha detto Iga Swiatek, così come riportato da Sportskeeda.

"È un sogno che si avvera di sicuro"

Swiatek sulla finale degli Australian Open

La vincitrice dei WTA 1000 e la nuova numero due al mondo ha continuato l’intervista elogiando Rafa Nadal: in particolare, ricordando l’esperienza di veder trionfare lo spagnolo nell’ultima edizione degli Australian Open.

"È una grande fonte di ispirazione, in particolare la sua finale degli Australian Open che ho visto sugli spalti, è stato incredibile", ha detto la polacca. "Ed è un ragazzo che non si arrende mai e vorrei avere la stessa quantità di fiducia in me stesso.

E anche continuare a spingere, qualunque cosa accada”. Per questo motivo, lo spagnolo è un modello e un punto di riferimento per tutta la nuova generazione di tennisti e tenniste. Per Iga Swiatek, tuttavia, il rapporto con il vincitore degli Australian Open è di diversa natura.

“Penso che sia un modello per molte persone, ma per me, io' Sono solo un suo grande fan", ha concluso la numero due del mondo.