Il messaggio di Rafael Nadal per il tennista ucraino più anziano del mondo

In un momento storico difficile come quello che si sta vivendo per la guerra in Ucraina, ci si aggrappa alle storie emozionanti. Nel mondo del tennis, a colpire è la storia di Leonid Stanislavsky: nato in Ucraina,è noto per essere il tennista più anziano del mondo.

All’età di 27 anni, pratica ancora lo sport tre volte a settimana. “Il tennis è un gioco bellissimo ed ha una caratteristica: lo puoi giocare a qualsiasi età", aveva dichiarato Stanislavsky qualche mese fa, come riportato dal Corriere dello Sport.

Per la sua longevità nel praticare questo sport, Stanislavsky è entrato nel Guinness dei Primati e ha potuto incontrare il suo mito: Rafael Nadal. I due si sono incontrati nell’ottobre dello scorso anno e hanno giocato una partita insieme.

La vita di Leonid Stanislavsky è cambiata quando la Russia di Vladimir Putin ha deciso di invadere l’Ucraina, paese d’origine del tennista. L’uomo vive a Kharkiv, la seconda città del Paese e quella che ha subito più bombardamenti da parte dell’esercito russo.

Come riporta il Corriere della Sera, Stanislavsky ha deciso di rimanere in Ucraina, sebbene ci sia un figlia che viva in Polonia. “Ho problemi di udito, quindi dormo la notte e non sento niente", ha dichiarato il tennista ucraino.

Il messaggio di Nadal per Stanislavsky

Nadal ha deciso, dunque, di mandare un messaggio al suo collega e al suo vecchio compagno di gioco. Nel messaggio, riportato dal Corriere dello Sport, il tennista spagnolo ha voluto mandare “sostegno e supporto” a Stanislavsky “in questa difficile situazione”.

Il vincitore dell’ultima edizione degli Australian Open si augura di vederlo nuovamente in campo, per giocare insieme, come fatto prima dell'invasione dell'Ucraina. Il campione spagnolo aveva già espresso il suo pensiero sul conflitto ucraino.

"Non posso dare la mia opinione come tennista, posso dare la mia opinione come cittadino”, aveva detto Nadal, che ha proseguito mostrando il suo stupore per la situazione ucraina: “Mi sfugge in ogni modo, non riesco a capirlo, spero che finisca il più presto possibile.

Questa è l'unica cosa che spero, che ci siano meno vittime e vittime possibili. Questa è una notizia devastante”.