Haas è sicuro: "Rafael Nadal è il favorito ad Indian Wells. Vi svelo dove alloggia"

Questa notte è stato sorteggiato anche il tabellone maschile in vista dell’imminente Indian Wells che tornerà a disputarsi nuovamente nel suo consueto mese di marzo dopo tre anni. A causa della pandemia, infatti, nel 2020 il torneo californiano fu sospeso proprio per l’accelerata diffusione del Covid-19 mentre l’anno scorso è stato organizzato nel mese di ottobre.

E stato intervistato il direttore del torneo californiano Tommy Haas il quale crede che il favorito numero uno per aggiudicarsi il Bnp Paribas Open sia Rafael Nadal:

"Rafa Nadal ha 35 anni e non ha mai avuto un inizio di stagione come questo, tornando da un infortunio e vincendo tre titoli", ha dichiarato l’ex numero 2 del mondo Haas a Tennis Paradise- "Lui è, secondo me, l'uomo da battere, non c’è dubbio.

E poi tra l’altro si diverte molto qui" L’ex tennista tedesco parla dei giovani che potrebbero insediare il maiorchino ad Indian Wells.

"Ci sono ragazzi più giovani come Andrey Rublev, guardate il numero 1 del mondo Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas.

Ci sono un sacco di ragazzi che bussano alla porta ma Nadal sarà il favorito per Indian Wells"

Nadal alloggia a Procupine Creek

Il 1000 californiano è di proprietà del co-fondatore di Oracle e presidente esecutivo Larry Ellison, persona con cui Nadal ha buoni rapporti tanto che, durante il torneo, soggiorno nella sua residenza.

Un lusso che l’imprenditore concede solo a un gruppo selezionato di giocatori

"È uno dei giocatori che può soggiornare a Porcupine Creek, la residenza privata di Larry Ellison, dove può giocare a golf ogni giorno se vuole.

Gli piace stare lì e vuole rimanerci il più a lungo possibile" Il tennista maiorchino ha cominciato la stagione in modo incredibile vincendo tutti e tre i tornei che ha preso parte (Melbourne Summer Set, Australian Open e Acapulco) inanellando una serie di 15 vittorie consecutive.

Impensabile sino a qualche mese fa quando il ventuno volte vincitore slam era alle prese con un problema molto serio al piede che aveva anche messo a repentaglio la sua carriera. Indian Wells è uno dei tornei dove in carriera ha fatto più bene sul cemento avendo trionfato in tre occasioni nel 2007, nel 2009 e nel 2013.