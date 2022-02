Rafael Nadal conquista un record nei tornei Atp 500 e supera uno personale

Dopo aver battuto Stefan Kozlov e Tommy Paul nel torneo di Acapulco, Rafael Nadal ha eguagliato non solo il suo miglior inizio di stagione da quando gioca a tennis, ma ha segnato la sua 117 vittoria in un torneo Atp 500 a partire dal 2009 superando il connazionale e avversario di tante battaglie David Ferrer che era fermo a quota 116.

Sul gradino più basso del podio poi c’è Roger Federer a 111 seguito da Kei Nishikori a 101. Se invece andiamo a sommare la storia delle vittorie nei tornei Atp 500, lo spagnolo è al quinto posto con 167 successi nell’era Open.

A guidare questo gruppo è Jimmy Connors a 241, poco dietro Ivan Lendl 237 e chiude il podio John McEnroe 210. Tra i giocatori ancora in attività solo Federer ha fatto meglio del toro di Manacor con 178 successi.

L'ormai ex numero uno al mondo Novak Djokovic è molto più indietro a 110 anche perché rispetto agli altri ha giocato meno tornei.

Nadal incontenibile, superato un altro record personale

Rafael Nadal, grazie al successo contro lo statunitense Tommy Paul, inoltre, ha superato un altro record personale che va ad arricchire ancor di più una carriera semplicemente incredibile: 12 vittorie di fila ad inizio dell’anno, meglio di come aveva fatto nel 2014 quando fu interrotto solo da Stan Wawrinka nella finale degli Australian Open.

Il campione spagnolo, vincitore di 21 titoli del Grande Slam, proverà ad alzare per la quarta volta il trofeo di Acapulco, che vorrebbe dire 91esimo titolo in carriera e vorrebbe dire portarsi a soli tre lunghezze di distanza dal tennista ceco Lendl.

In semifinale dovrà vedersela contro il nuovo numero uno al mondo Daniil Medvedev che sarà voglioso di riscatto dopo la sconfitta agli Australian Open. In una delle conferenze stampe messicana ha invece dichiarato di non voler puntare alla prima posizione del ranking mondiale: "Quel tempo è finito per me, purtroppo.

I miei problemi fisici mi hanno impedito di finire un altro anno come numero uno, lo dico con l'umiltà di chi non sa mai cosa possa succedere, ma è così che mi sono sentito per alcuni anni quando il mio fisico non me lo permetteva"