Rafael Nadal: "Tornare numero uno al mondo? Ecco perché quel tempo è finito per me"

Rafael Nadal ha cominciato il torneo di Acapulco con una facile vittoria contro il numero 100 del mondo Denis Kudla. Punteggio finale 6-3, 6-2 per il maiorchino che adesso al prossimo turno dovrà affrontare Stefan Kozlov.

"Sappiamo che l'umidità qui è sempre molto prsente, tutto è un processo di adattamento” -ha dichiarato Nadal in conferenza stampa- “Sono un giocatore che suda molto ed è un disagio, le condizioni di notte sono buone, nonostante questo.

Durante il giorno sarebbe impossibile. La cosa più difficile oggi è che siamo noi a dover andare a prendere l'asciugamano, quindi bisogna controllare molto bene il tempo per non avere fretta. La mia idea è sempre stata quella di pensare che le regole dovrebbero essere un po' più adattate, anche se so che è difficile"

Sulla vittoria contro l’americano Kudla

"Nel complesso ho giocato bene, ho fatto molte cose buone stasera. Mi sono divertito a giocare a tennis e questa è la cosa più importante, oltre a questo ho ottenuto una vittoria in uno stadio che è nuovo.

È sempre bello vedere gli organizzatori del torneo scommettere sul nostro sport, che è quello che sta succedendo qui. È stata una bella serata, giocare davanti a questo pubblico è sempre qualcosa di speciale per me”.

Sulla sua decisione di partecipare al torneo

"Vengo perché voglio venire e perché posso. Mi piace competere, ma è solo che il mio fisico, durante la mia carriera, non mi ha permesso di farlo in certe occasioni.

Forse la gente ha il ricordo dell'inizio della mia carriera, dove ho giocato molti tornei, ma da diversi anni a questa parte ho giocato molto poco. Ci sono alcune persone tra i giornalisti che continuano a chiedermi se continuerò a ridurre il mio programma, ma se lo riduco ulteriormente non sono più un tennista.

In questa fase della mia carriera cerco di giocare dove mi sento, dove mi piace, il mio sogno era di essere qui se il mio corpo avesse recuperato bene"

I problemi fisici lo impediscono di lottare per la prima posizione

Sulle possibilità di lottare per tornare numero uno al mondo

"Quel tempo è finito per me, purtroppo.

I miei problemi fisici mi hanno impedito di finire un altro anno come numero uno, lo dico con l'umiltà di chi non sa mai cosa possa succedere, ma è così che mi sono sentito per alcuni anni quando il mio fisico non me lo permetteva.

Oggi i miei obiettivi sono diversi, non ho intenzione di perseguirlo perché sarebbe un errore. Dopodiché, se arriverà quello per cui posso giocare, sarò incredibilmente felice. In questo momento ci sono un sacco di giovani che sono pronti a giocare tutti gli eventi di cui hanno bisogno per lottare.

Non ho intenzione di giocare un programma diverso per ottenere più punti”. Sul torneo messicano

"Normalmente non mi sono mai considerato favorito per qualcosa, ho sempre cercato di farmi strada rispettando il più possibile ogni avversario.

Oggi ho giocato contro Kudla e il mio obiettivo era quello, domani giocherò contro Kozlov e il mio obiettivo sarà quello. Da lì devo costruire le cose giorno per giorno, per essere migliore in questo evento in ogni turno che gioco.

Sono consapevole che questo è uno dei più difficili ATP 500 dell'anno, quindi cercherò di fare il meglio che posso per avere le possibilità" Out già Dimitrov, mentre Berrettini si è dovuto fermare per infortunio.

La strada sempre essere spianata per il maiorchino, almeno sino alle semifinali

"Non si sa mai cosa sia la fortuna in questa vita. C'è una classifica che lo dice, ma poi c'è il livello di gioco che ogni giocatore è in grado di dare ogni sera.

In questo, una classifica di tennis non è matematica, ci può essere un tennista che è 100° nel mondo e un giorno può giocare come se fosse 20°, o ci può essere uno che è 10° e un giorno qualsiasi gioca come se fosse 80°.

Le cose sono come sono, siamo in un evento difficile, il mio sorteggio penso sia stato il peggiore possibile, quindi vedremo se possiamo parlare di fortuna o non fortuna. È così che succedono le cose nello sport, tutto il resto sono congetture"

Il pubblico è dalla sua parte

"A questo punto non sento più questa pressione. Ho quasi 36 anni, ho gareggiato per molti anni, non c'è niente di esterno che genera più pressione della mia stessa richiesta.

Il calore della folla è l'unica cosa che mi dà soddisfazione e gioia, sentire l'affetto della gente mi aiuta a giocare meglio e ad essere migliore. Non ho sentimenti contraddittori in questo senso, tutti noi che siamo nel circuito sappiamo che ogni settimana si vince o si perde, quindi il giorno che perderò non sarà perché ho sentito la pressione del pubblico"