Higueras esalta la forza mentale di Rafa Nadal: "E' più forte di Borg"

L’inatteso trionfo di Rafa Nadal agli Australian Open ha dimostrato una volta di più la grandezza del campione spagnolo, specialmente a livello mentale. Jose Higueras, storico allenatore, tra gli altri, di Roger Federer, Carlos Moya e Pete Sampras, ha esaltato il 21 volte campione slam, rimanendo sbalordito dalla sua capacità di rendere semplice ciò che in realtà semplice non è.

L’allenatore ed ex tennista spagnolo ha tessuto le lodi del suo connazionale intervenendo nell'ultimo episodio del podcast Holding Court con Patrick McEnroe.

Le parole di stima di Higueras nei confronti di Rafa Nadal

Il 68enne allenatore spagnolo, avendo allenato tanti tennisti d’èlite, ha voluto sottolineare l’incredibile efficacia dello stile di gioco “semplice” di Rafa Nadal.

“La cosa che mi piace di più di Rafa è che rende tutto semplice. La semplicità di ciò che fa è davvero sorprendente per me, [perché ho una] comprensione di quanto sia complicato competere a quel livello con tutta la pressione che c'è” ha dichiarato Higueras.

L’allenatore spagnolo ha poi rincarato la dose di complimenti nei confronti dell’ex numero uno del mondo, definendolo uno dei giocatori più completi della storia del tennis anche grazie alla sua capacità di aggiungere un tassello al proprio gioco di partita in partita.

“Direi che ora, a questo punto, Rafa è, se non il più completo, sicuramente in cima alla lista dei giocatori più completi. Fondamentalmente, se lo guardi, farà qualcosa di meglio ogni volta - o qualcosa che non gli hai visto fare prima, o se lo hai visto fare prima, ora lo sta facendo meglio” ha detto l’allenatore, il quale ha poi ricordato la prima volta che ha visto giocare Nadal su un campo di tennis.

“La prima volta che ho visto Rafa era a Maiorca quando aveva 14 anni, e il livello di intensità su ogni singolo punto era incredibile. E’ super competitivo. È così assetato [di continuare a migliorare].

Mi rende così felice vederlo ora, sta diventando un giocatore migliore ogni volta che lo vedo giocare. È davvero incredibile”. Higueras ha poi paragonato il 21 volte campione slam in termini di forza mentale a Bjorn Borg, sostenendo che probabilmente lo spagnolo è anche superiore alla leggenda svedese.

“Quando penso a Rafa, penso a [Bjorn] Borg. Penso che siano i due ragazzi più simili mentalmente nell'ATP Tour che ho visto nella mia carriera” ha detto Higueras. “Pensavo che Borg fosse un po' più forte mentalmente, ma ad essere onesti ora ho cambiato idea”.