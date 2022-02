Wilander: "Vi svelo che musica ascolta Rafael Nadal prima di giocare"

Rafael Nadal si è aggiudicato gli Australian Open un paio di settimane fa, realizzando una delle imprese più inaspettate di tutta la sua carriera. Il fenomeno spagnolo, che si era presentato a Melbourne fra mille incertezze, ha rimontato due set a Daniil Medvedev in finale sollevando il suo 21° Slam.

Grazie a questo trionfo, l’ex numero 1 del mondo ha scavalcato Roger Federer e Novak Djokovic nella classifica all-time dei Major. Il 35enne di Manacor sarà il grande favorito al Roland Garros, in attesa di capire se Nole sarà presente o meno a Parigi.

La scelta del serbo di non vaccinarsi potrebbe condizionare tutta la sua stagione, viste le recenti notizie provenienti dagli Stati Uniti e dalla Francia. Il 34enne di Belgrado non ha potuto difendere il suo titolo agli Australian Open per le ben note vicende, oltre ad aver subito un grave danno d’immagine.

Novak tornerà in azione a Dubai, mentre Rafa è iscritto al prestigioso torneo di Acapulco. Ai microfoni di Eurosport, Mats Wilander ha raccontato un aneddoto su Nadal risalente a circa 10 anni fa.

L'aneddoto di Mats Wilander

“Ero accanto a Rafael Nadal negli spogliatoi del Roland Garros, sto parlando di circa dieci anni fa.

Mi stavo preparando per giocare una partita fra leggende e stavo ascoltando un po’ di musica prima di scendere in campo” – ha ricordato Wilander. “Avrei tanto voluto sapere che tipo di musica stesse ascoltando Rafa prima di giocare, immaginavo che si trattasse di musica techno o qualcosa del genere.

Quando mi sono reso conto che era una specie di flamenco, mi sono letteralmente sciolto. Quella musica era davvero super rilassante” – ha aggiunto Mats. Non poteva mancare un giudizio sulla finale degli Australian Open: “Credo che Nadal abbia realizzato la più grande rimonta nella storia del tennis.

Vincere il 21° Slam a quasi 36 anni, battendo in rimonta Daniil Medvedev – che era reduce dal trionfo a New York – è un qualcosa di pazzesco. Non ho la minima idea di come ci sia riuscito, anzi stento ancora a crederci”.