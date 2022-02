Chris Evert e il suo tweet di stupore verso Rafael Nadal

L’ex campionessa e numero uno al mondo della Wta Chris Evert è ancora impressionata per quello che ha fatto Rafael Nadal agli Australian Open. Il campione maiorchino ha giocato solo un evento nella seconda metà della stagione del 2021 a causa di un infortunio molto serio al piede che ne stava compromettendo anche la carriera tanto che, come ammesso dal toro di Manacor durante lo slam, stava considerando un possibile ritiro.

Nadal, dopo essere stato in dubbio fino alla fine, ha deciso di prendere il volo per il continente australiano vincendo prima il 250 estivo di Melbourne e poi appunto gli Australian Open. Quasi un racconto epico condito poi da un finale ancora più inaspettato: sotto di due set contro il giocatore più forte sul cemento attualmente Daniil Medvedev, ha avuto la forza di rimontare e vincere in cinque set dopo più di 5 ore e 30 minuti di gioco nonostante i quasi 36 anni



“Ancora rimuginando sulla vittoria di Rafa agli Australian Open.

Come diavolo ha fatto a vincere???? -ha pubblicato la ex diciotto volte campionessa slam sul profilo twitter ufficiale





Still mulling over Rafa’s win at the @AustralianOpen How on earth did he win that????🤔 — Chris Evert (@ChrissieEvert) February 7, 2022

Nadal è stato irreale

Medvedev era in vantaggio di due set, aveva un vantaggio di 3-2 nel terzo set e tre palle break consecutive, ma Nadal ha salvato quelle palle break e ha tirato fuori una splendida rimonta: "È stata una partita incredibile, sicuramente alcuni piccoli punti, piccoli dettagli che avrei potuto fare meglio se avessi voluto vincere.

Ma questo è il tennis, questa è la vita", ha dichiarato Medvedev dopo la finale degli Australian Open. Qualche giorno fa, l'allenatore di Nadal, Carlos Moya, ha detto che si aspetta che lo spagnolo vinca altri Grandi Slam.

"Penso che non sia l'ultimo Grande Slam che lo vedrò vincere. Sono molto consapevole chi è Rafa e di quello che ha fatto nella storia del tennis" Il maiorchino dovrebbe scendere in campo a fine mese per il 500 di Acapulco prima di tuffarsi sul 1000 californiano dove andrà a caccia del titolo numero 37 nel masters per raggiungere al primo posto Novak Djokovic.