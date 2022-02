Lo straordinario record che mostra la longevità di Rafael Nadal

Era il 18 aprile del 2005 quando il quasi 19enne Rafael Nadal raggiunse la posizione numero 11 del ranking mondiale diventando uno dei più giovani della storia del tennis a conquistare questo traguardo. Ma chi erano i top 10 di quel periodo che lo precedevano? La classifica parlava in questo modo: Roger Federer, Lleyton Hewitt, Marat Safin, Andy Roddick, Guillermo Coria, Tim Henman, Carlos Moya (il suo attuale allenatore), Gaston Gaudio, David Nalbandian e Andre Agassi.

I tennisti che si avvicinavano di più al toro di Manacor, per quanto riguarda i dati anagrafici, erano Roddick che aveva 22 anni, seguito da Nalbandian, Coria e Federer (l’unico ancora presente nel circuito) che ne avevano 23.

Invece il più titolato di allora tra i presenti in top 10 ovvero Agassi, aveva 34 anni, quasi il doppio dell’età dello spagnolo.

Il maiorchino, però, stava per ribaltare questa classifica piazzandosi prima al decimo posto la settimana dopo e poi finendo l’anno in seconda posizione, dopo una stagione su terra rossa che lo consacrò al mondo intero vincendo Monte Carlo, Barcellona, Roma e il suo primo dei tredici Roland Garros.

Tra l’altro in carriera Nadal è avanti, negli scontri diretti, contro tutti i tennisti che quel 18 aprile del 2005 erano sopra di lui in classifica. L’unico che è riuscito quanto meno a pareggiare i conti è stato Gaudio: il punteggio infatti parla di 3-3.

Contro gli altri, il testa a testa recità così: 24-16 contro Federer, 7-4 contro Hewitt, 2-0 contro Safin, 7-3 contro Roddick, 4-1 contro Coria, 2-0 contro Henman, 6-2 contro Moya, 5-2 contro Nalbandian e 2-0 contro Agassi.

Contro questi dieci, tra l'altro, il quasi 36enne spagnolo si è portato casa ben 19 titoli di cui 14 ottenuti contro Roger.

Dal 25 aprile 2005, Nadal è stabilmente in top ten

Dopo quasi 17 anni, esattamente 6.153 giorni, l’attuale fresco vincitore degli Australian Open deve ancora uscire dalla top 10.

Rischiò solamente nella sua annata peggiore della sua carriera, il 2015, quando a fine stagione portò a casa solamente due tornei 250 all’Argentina Open e a Stoccarda e un 500 ad Amburgo contro Fabio Fognini.

Negli slam andò male perché il massimo risultato che ottenne furono i quarti di finale agli Australian Open e al Roland Garros.

Dopo un 2016, sicuramente migliore rispetto all’anno prima ma sempre non ai suoi livelli e con l’ennesimo infortunio della sua carriera, sappiamo tutti come è andata.

Dal 2017 in poi, Rafa Nadal ha messo in bacheca la bellezza di 21 trofei suddivisi in 7 slam, 8 masters 1000, 5 Atp 500 e 1 250 ottenuto qualche settimana fa al Melbourne Summer Set che ha preceduto lo storico trionfo agli Australian Open.