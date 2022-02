La curiosa scelta di Daniil Medvedev e Jannik Sinner su Rafael Nadal

Pochi giorni fa Rafael Nadal si è consacrato (ancora una volta) nella storia del tennis ed è diventato il primo uomo a vincere ben 21 titoli del Grande Slam. Numeri fantastici con Rafa che ha vinto per la seconda volta in carriera gli Australian Open, senza dubbio uno dei successi più inaspettati della sua carriera.

Nadal tornava infatti da un lungo infortunio a causa di un problema al piede, ma è tornato alla grande ed ha ottenuto un leggendario successo. Rafa ha superato in finale con una straordinaria rimonta il numero due al mondo Daniil Medvedev: il russo ha vinto i primi due set e sembrava ad un passo dal trionfo, ma Rafa come di consueto e come racconta la sua carriera non ha mollato un millimetro ed ha realizzato la rimonta perfetta.

Le parole di Jannik Sinner e Daniil Medvedev su Rafael Nadal