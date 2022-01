Rafael Nadal parla del significato della vittoria agli Australian Open

Un’impresa e la conferma del talento indiscusso di un giocatore che sta dominando la scena del tennis da tantissimi anni, continuando a togliersi soddisfazioni nonostante l’età che comincia ad avanzare.

Rafael Nadal ha impressionato ancora una volta tutto il mondo nella finale dell’edizione 2022 degli Australian Open: lo spagnolo ha stupito tutti per (prima di tutto) essere tornato super competitivo a Melbourne dopo un fastidioso infortunio e per aver rimontato una partita che sembrava persa contro il russo numero 2 al mondo Daniil Medvedev, avanti di due set e con la possibilità in alcuni momenti del terzo di conquistare il break.

Rafa torna a parlare

Il numero 5 al mondo, dopo la vittoria del primo appuntamento prestigioso della stagione, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS, raccontando le due settimane vissute in Australia: “Non so se sia stata la sfida più difficile della carriera.

Penso che, in prospettiva, vincere questi Australian Open sia la cosa migliore. Dal poco che ho saputo allenare, dai mesi che sono stato fuori gioco, a 35 anni e mezzo, che non sono più 25… sono tanti i fattori che ne fanno l’affermazione più sorprendente e inaspettata” ha sottolineato.

La sua capacità di analizzare ogni momento e saper prendere sempre la decisione giusta: “Entrano in gioco diversi fattori: in primo luogo la sensazione personale, sentirsi più al sicuro in quel momento, e anche cosa pensi che il rivale potrebbe fare di peggio.

Alla fine quello che devi essere chiaro su come vuoi giocare il punto. Nei grandi momenti di solito vuoi andare con il colpo con cui hai più fiducia. Con i nervi le cose che si padroneggiano di più sono meglio tollerate.

Cerchi in qualche modo che il punto vada dove ti senti più a tuo agio”. Sul match point: “Ho pensato di vincerlo. Avevo perso il servizio precedente ed ero esausto, ero in campo da diverse ore. Ho solo pensato di rimanere concentrato, di non commettere più errori e di giocare in modo aggressivo.

Questo è quello a cui ho pensato, cercando di prendere le decisioni giuste più di ogni altra cosa” ha concluso.