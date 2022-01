La statistica impressionante di Rafael Nadal negli Slam

Rafael Nadal è entrato nella storia del tennis. Il tennista spagnolo è il primo tra i suoi colleghi ad aver raggiunto quota 21 Grande Slam nella carriera: tredici Roland Garros, due Wimbledon, quattro US Open e due Australian Open.

Il primo Australian Open l’ha conquistato nel 2009, battendo in finale in cinque set lo svizzero Roger Federer. Stesso numero di set sono stati necessari a Nadal per battere in questa edizione del primo Grande Slam della stagione Daniil Medvedev e conquistare il secondo titolo australiano.

Il numero di Slam vinti da Rafael Nadal fa parte della storia del tennis. Tuttavia, c’è un altro dato che rende Nadal ancora più leggenda agli occhi degli appassionati di questo sport: si tratta del rapporto percentuale tra i tornei del Grande Slam vinti e le partecipazioni a questi.

Rafael Nadal ha conquistato il 33,33% di Grande Slam, ossia 21 titoli nelle 63 partecipazioni agli Slam. Numeri identici appartengono anche a Rod Laver: se si considera l'era Open, anche l'australiano ha la stessa percentuale, con cinque titoli su quindici tornei.

La testa della classifica, però, appartiene ad un altro tennista, ad un altro ex numero uno al mondo.

Rafael Nadal dietro Björn Borg e al pari di Rod Laver

Rafael Nadal ha vinto 21 Grande Slam in 63 tornei del Grande Slam a cui ha partecipato, con una percentuale di vittorie del 33,33%.

Stessa percentuale appartiene a Rod Laver: 5 titoli in 15 titoli (se si conta solo l’era Open). Tuttavia, il primo di questa particolare classifica è l'ex tennista svedese, Björn Borg. La percentuale di vittorie del cinque volte vincitore di Wimbledon è di 39,28%, con 11 titoli conquistati in 28 tornei Slam.

Seguono in questa classifica altri giocatori che sono o sono stati numeri uno al mondo: Novak Djokovic, Pete Sampras e Roger Federer. Ecco la classifica dei migliori giocatori per rapporto tra vittorie Slam e partecipazioni ai tornei, stilata da TennisMyLife: