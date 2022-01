Davenport: "È molto raro vedere Rafael Nadal in lacrime"

Rafael Nadal ha raggiunto la finale degli Australian Open 2022 contro ogni pronostico. L’ex numero 1 del mondo non era nemmeno sicuro di giocare il torneo, essendo risultato positivo al Coronavirus poco prima della sua partenza per l’Australia.

Il fuoriclasse spagnolo ha disputato e vinto l’ATP 250 di Melbourne ad inizio gennaio, una mossa decisamente azzeccata che gli ha permesso di acclimatarsi e prendere ritmo. Se dovesse trionfare per la seconda volta ‘Down Under’, il maiorchino coglierebbe il suo 21° Major superando Roger Federer e Novak Djokovic nella classifica all-time.

Il 35enne di Manacor partirà leggermente sfavorito contro Daniil Medvedev, pronto a scalzare Djokovic in vetta al ranking ATP in caso di successo. Dopo aver annullato un match point a Felix Auger-Aliassime nei quarti, il russo ha piegato un ottimo Stefanos Tsitsipas in semifinale.

Per lui si tratta della seconda finale consecutiva agli AO, dopo la netta sconfitta rimediata contro Djokovic lo scorso anno. Ai microfoni di Tennis Channel, Lindsay Davenport ha elogiato la cavalcata di Rafa a Melbourne.

Nadal va a caccia del suo 21° Slam

“È molto raro vedere Rafael Nadal in lacrime dopo aver vinto un match.

Ha cercato di nasconderlo, ma era evidente che fosse davvero commosso. Non si aspettava minimamente di raggiungere la finale degli Australian Open quest’anno. È un risultato che ha un valore enorme per lui” – ha analizzato Davenport.

“Nadal stesso ha confessato che non era sicuro di poter continuare a giocare a tennis. Le sue reazioni dopo ogni vittoria hanno dimostrato che non erano parole di circostanza. Ha sfoderato una prestazione impeccabile contro Matteo Berrettini in semifinale.

I primi due set sono stati una sorta di clinic, Rafa ha dominato in lungo e in largo martellando sul rovescio di Berrettini. L’italiano ha reagito nel terzo set e sembrava averne di più anche nel quarto. Lo spagnolo è stato bravo a tenere il servizio e a piazzare l’allungo decisivo.

L’esperienza ha giocato un ruolo cruciale in favore di Nadal” – ha aggiunto. Vedremo se l’iberico riuscirà a bissare il titolo del 2009.