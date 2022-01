Rafael Nadal è ad un passo dalla gloria eterna

Nella notte australiana si sono disputate le due semifinali per gli Australian Open, tanto atteso primo Slam dell'anno. Nell'atto finale a Melbourne si affronteranno il campione spagnolo Rafael Nadal ed il russo Daniil Medvedev e comunque andrà cambierà la storia.

Da un lato il favorito Daniil, in caso di vittoria, detronizzerà il numero uno al mondo Novak Djokovic, grande assente del torneo a causa della lunga diatriba nata nelle ultime settimane con il Governo australiano.

Comunque andrà non sarà un bel risultato per il campione balcanico, assente in pratica per la decisione di non vaccinarsi per il Covid e che potrebbe perdere lo scettro di tennista con più titoli della storia.

In caso di vittoria Rafa staccherà infatti Roger Federer e Novak Djokovic e diventerà il primo tennista della storia a raggiungere quota 21 Slam nella storia del tennis, lasciando a bocca asciutta Nole, tennista che da tempo ambisce a questo risultato.

Grandissima opportunità per Rafael Nadal