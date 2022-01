Nadal raggiante: "Impensabile fino a qualche mese fa. 21 o 20 slam non è importante"

Ventinovesima finale slam di una carriera strepitosa. Rafael Nadal ha sorpreso ancora una volta tutti in questo torneo dopo che fino a qualche mese fa lo stesso maiorchino non era sicuro di poter continuare a giocare a tennis.

E’ un’altra impresa titanica da parte del maiorchino che ha superato in quattro set Matteo Berrettini e dopdomani si giocherà la possibilità di staccare Roger Federer e Novak Djokovic per numeri di slam vinti.

"Sono molto felice perché sono riuscito a giocare ad un livello molto alto contro uno dei migliori al mondo. Penso di essere stato grande nei primi due set e poi sono stato in grado di leggere positivamente la partita", ha dichiarato Rafa.

"Ho giocato diverse partite nelle ultime settimane e sento che sono tornati quegli automatismi che mi permettono di interpretare quello che devo fare in certi momenti. Sapevo che era fondamentale avere un vantaggio all'inizio, poi sono stato in grado di resistere quando ha alzato il suo livello e ho fatto alcuni cambiamenti nel quarto, cambiando la mia posizione quando si trattava di servire per modificare un po' la sua prospettiva.

Alla fine sono molti anni che gioco queste partite e l'esperienza mi aiuta a leggere ogni situazione. Giocando contro qualcuno del livello di Matteo sapevo che ci sarebbero stati momenti complicati", ha detto il venti volte vincitore slam.

"Fino a qualche mese fa non riuscivo nemmeno ad allenarmi"

Sulla possibilità di poter vincere un nuovo titolo slam: ”Qualche mese fa non potevo immaginare di avere un'altra opportunità e, arrivato a questo punto, sono entusiasta di vincere, questo è chiaro.

Quello che ho vissuto ultimamente mi fa affrontare le cose da una prospettiva diversa, ma con la stessa competitività e spirito. È nel mio DNA però. Vincere 21 Slam o 20 non è una grande differenza, credo.

Se vinco il titolo proverò molta gioia per un po', ma la vera felicità per me è essere competitivo di nuovo e divertirmi a giocare a tennis. Ciò che mi rende felice nella vita è avere l'opportunità di fare ciò che mi piace ed è ciò che è veramente importante per me", ha commentato Nadal Il campione spagnolo è tornato a parlare dell’infortunio che subì al piede

“Ci sono stati giorni in cui potevo allenarmi per 20 minuti, altri per 45 minuti e molti altri in cui non potevo nemmeno saltare sul campo.

Non dirò che mi merito questo premio, ma penso di aver lavorato molto duramente, sono stato in grado di mantenere un atteggiamento costruttivo e uno spirito molto positivo. Questo è stato fondamentale per darmi la possibilità di tornare.

Significa molto per me essere in finale in questo torneo, non posso spiegare a parole come mi sento perché molto recentemente stavo avendo conversazioni con la mia squadra e la mia famiglia sulla possibilità di dire addio.

Quando le cose sono facili non hanno lo stesso valore, quindi ora godo più che mai perché diverse volte sono stato vicino a non ottenere di nuovo qualcosa del genere", ha detto Rafael Nadal che ha chiuso con enfasi la sua conferenza stampa.

Il maiorchino adesso attende il vincitore dell’altra semifinale tra Medvedev e Tsitsipas.