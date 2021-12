Notizie incoraggianti da Rafael Nadal: lo spagnolo è più vicino agli Australian Open

I fan degli Australian Open sono in trepidante attesa. Se per quel che riguarda il numero uno al mondo Novak Djokovic la situazione sembra sempre meno incoraggiante, arrivano buone notizie per quel che riguarda l'altro membro dei Big Three che può arrivare in Australia.

Roger Federer è ormai 'fuori gioco' e tutti riversano le proprie speranze di vedere Rafael Nadal in campo agli Australian Open 2022. È una situazione complicata visto che il tennista iberico, vincitore di venti titoli del Grande Slam, è attualmente positivo al Coronavirus e c'è da capire quando potrà riscendere in campo per allenarsi in vista dei prossimi impegni.

Nadal è uno dei tennisti rimasto contagiato al torneo esibizione di Abu Dhabi (quasi tutti gli uomini sono risultati positivi e tra le donne anche Emma Raducanu e Belinda Bencic) ed ora c'è da capire la sua situazione.

Il periodo di isolamento obbligatorio per i positivi al Coronavirus in Spagna termina dopo 10 giorni e quindi per Rafa terminerà giovedi prossimo. Per andare in Australia Nadal dovrà inoltre presentare un tampone negativo di almeno 72 ore prima di prendere il volo per l'Australia.

Se inizialmente Nadal appariva perplesso su questa situazione ora le cose sembrano migliorare come testimoniato da una storia Instagram del tennista maiorchino. Nadal ha postato un video dove di allena con i pesi in palestra ed appare molto più ottimista rispetto a qualche giorno fa per poter partecipare al primo Slam del 2022.

Oltre al Covid Rafael Nadal è fermo da tempo per infortunio ed il torneo esibizione di Abu Dhabi era il suo primo impegno 'ufficiale' dopo mesi di assenza a causa di un infortunio al piede. Nadal ha concluso il 2021 anzitempo a Washington saltando eventi come gli Us Open e le Atp Finals di fine anno oltre alle amate Olimpiadi.

Nel 2022 Nadal coltiva la speranza di vincere nuovamente un torneo dello Slam e magari superare nella classifica dei tennisti con più Slam i suoi due più grandi rivali, ovvero Roger Federer ed il numero uno al mondo Novak Djokovic.