Paula Badosa spiega perché Rafael Nadal è unico agli occhi della gente

Paula Badosa è stata sicuramente tra le più grandi e belle rivelazioni del circuito femminile di tennis. Ragazza stupenda e bravissima ragazza, è cresciuta anche sul piano tennistico e si è tolta diverse soddisfazioni.

Sul piano personale la vita privata va a gonfie vele e Paula è al lavoro per migliorare i propri risultati nel 2022. Quest"anno ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells ed ha partecipato alle WTA Finals di Guadalajara oltre ad essere entrata per la prima volta in Top Ten.

L'attuale numero 8 al mondo ha parlato del suo connazionale e leggenda del tennis spagnolo Rafael Nadal. Paula ha chiarito di come il fenomeno maiorchino emozioni lei e tutte le persone. Rafa oltre ad essere tra i tennisti più forti della storia, è anche uno dei più amati.

La Badosa ne ha parlato ai microfoni di El Larguero. Rafa ha vissuto un 2021 difficile condizionato da problemi fisici e da un infortunio al piede che ha fermato la sua stagione e l'ha portata a concludersi in anticipo.

Nadal si sta preparando in questi giorni ed il suo obiettivo è essere al meglio per il 2022.

Paula Badosa su Rafael Nadal

La tennista ha parlato della sua stagione ed ha poi parlato del suo connazionale: "Rafa ha una cosa che lo rende unico ai miei occhi ed ovvero è il fatto che è in grado di emozionare le persone giocando a tennis.

Lui è straordinario. La mia stagione? Beh, è ora di dire addio al 2021, una grande stagione. Avevo sempre sognato di essere tra le migliori al mondo, ce l'ho fatta e sono orgogliosa di me stesso. Quest'anno ho vissuto tante emozioni e tante nuove esperienze.

In fondo era tutto nuovo per me, tutte queste situazioni e giocare davanti a tante persone. Ad inizio stagione non credevo di essere cosi avanti e di raggiungere questi risultati. Ora penso che sono più matura e diciamo che considero queste cose come una cosa più normale.

Penso che queste sensazioni mi aiuteranno molto nella crescita per il prossimo anno e se voglio davvero fare delle grandi cose"