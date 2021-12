Rafael Nadal: "Il mio calciatore preferito? Né Messi né Ronaldo"

Rafael Nadal ha giocato appena sette tornei ufficiali nel 2021, complici alcuni problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento. Un problema alla schiena gli ha impedito di essere al 100% agli Australian Open, dove si è arreso a Stefanos Tsitsipas nei quarti.

L’ex numero 1 del mondo è tornato giusto in tempo per la stagione sulla terra rossa, dove ha messo in bacheca un paio di titoli (rispettivamente a Barcellona e Roma), ma non ha espresso il dominio a cui eravamo abituati.

Il suo grande obiettivo era ovviamente il Roland Garros, dove l’iberico sperava di mettere in bacheca il suo 21° Major. Pesantemente menomato da un infortunio al piede, il 35enne di Manacor si è inchinato a Novak Djokovic in semifinale.

A causa del dolore incessante, lo spagnolo è stato costretto a saltare Wimbledon, le Olimpiadi di Tokyo e gli US Open. A causa delle sue precarie condizioni, non ha potuto far altro che annunciare la chiusura anticipata della sua stagione.

Il 20 volte campione Slam tornerà in azione fra qualche giorno nella prestigiosa esibizione di Abu Dhabi. Rafa si è aggiudicato l’ultima edizione del torneo (andata in scena nel 2019) e affronterà il vincente della sfida tra Andy Murray e Dominic Thiem.

In una recente intervista concessa alla rivista ‘VICE’, Nadal ha parlato di alcuni aspetti poco noti della sua vita.

Nadal vuole il riscatto nel 2022

Durante la conversazione, è stato chiesto a Rafael Nadal di rivelare il suo calciatore preferito.

Il maiorchino è un grandissimo appassionato di calcio, oltre ad essere un tifoso del Real Madrid. “Sono cresciuto guardando giocare Ronaldo Nazario. Ho sempre ammirato le sue gesta e sono andato a vederlo molte volte dal vivo” – ha confidato Nadal.

Nonostante la sua enorme popolarità, il 13 volte campione del Roland Garros ha sempre condotto una vita semplice. “Vivo nella stessa città fin da quando ero piccolo e ho mantenuto gli stessi amici che avevo da bambino.

Amo trascorrere del tempo con i miei amici e con i membri della mia famiglia” – ha spiegato. Rafa disputerà l’ATP 250 di Melbourne prima degli Australian Open 2022.