Carlos Moya rivela la routine pre-partita di Rafael Nadal

Rafael Nadal ha avuto un grandissimo successo nel corso della sua carriera, avendo portato a casa quasi 1000 vittorie in totale. Per aggiudicarsi ben 19 titoli dello Slam e 35 Masters 1000, il fenomeno spagnolo si prepara curando ogni dettaglio.

Durante una recente intervista, al suo coach Carlos Moya è stato chiesto di rivelare la routine pre-partita del campionissimo iberico. “Il giorno in cui deve disputare un match, facciamo colazione e poi gli piace scaldarsi molto prima dell’incontro.

Se una partita inizia alle 17:00, si riscalda circa 4 ore prima. Di solito colpisce intensamente per una mezz’ora. Io mi riscaldavo un’oretta prima del match, ma lui preferisce diversamente” – ha raccontato Moya.

“Gli piace avere del tempo per mangiare e analizzare la tattica prima della sfida. Ha routine molto consolidate. Non ha mai effettuato alcuna variazione da questo punto di vista” – ha aggiunto. L’ex numero 1 del mondo spera che si possa disputare il Roland Garros 2020, in programma a fine settembre dopo la controversa decisione degli organizzatori di spostare il torneo senza consultare né l’ATP né i giocatori.

Verso metà giugno, la USTA dovrebbe annunciare il responso in merito allo svolgimento degli US Open. Sembra definitivamente naufragata l’ipotesi di uno spostamento dell’ultimo Slam stagionale a Indian Wells.