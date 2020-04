Rafael Nadal è finalmente pronto a diventare padre?

Dopo aver realizzato una stagione straordinaria nel 2019 con le vittorie al Roland Garros ed all'Us Open Rafael Nadal ha coronato la sua storia d'amore con Xisca Perello, fidanzata oramai storica e si è sposato lo scorso Ottobre.

Nel corso della sua vita abbiamo sempre apprezzato Rafa come una persona molto riservata riguardo la sua vita privata, ma ora recentemente lo spagnolo ha lasciato alcuni piccoli dettagli. Nel corso di una diretta Instagram con Roger Federer ed Andy Murray, Nadal accennava al fatto che spesso faceva tardi la notte fino anche alle 3 e lo avrebbe fatto anche più spesso senza i suoi allenamenti di routine di tennis.

Lo scozzese gli ha risposto: "Goditi questi momenti fin quando non avrai figli, spesso a me capita di essere svegliato anche alle 6 del mattino a causa loro" A questo punto Nadal è intervenuto con una dichiarazione che lascia presagire questa possibilità, ovvero: "Spero di trovarmi in questa situazione presto, spero molto presto"

Tutti poi concordavano durante il discorso che forse questo era un buon momento visto la pausa dal tennis per realizzare una possibilità come questa. Attualmente Nadal è l'unico dei Big Four ancora senza figli mentre Roger Federer ha due coppie di gemelli, Andy Murray ha due figlie ed un figlio e infine il numero 1 al mondo Novak Djokovic ha un figlio ed una figlia.