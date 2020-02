Rafael Nadal: "Spero che le Olimpiadi di Tokyo si svolgano in sicurezza"

A meno di clamorosi colpi di scena, Rafael Nadal dovrebbe rappresentare i colori della Spagna sia in singolare che in doppio alle prossime Olimpiadi di Tokyo quest’estate. Per prepararsi al meglio, il 19 volte campione Slam ha deciso di disputare anche il doppio nel primo Masters 1000 della stagione, che scatterà a Indian Wells il 12 marzo.

Tuttavia, l’epidemia di Coronavirus sta mettendo in difficoltà numerosi Paesi, incluso il Giappone. “Spero che la situazione venga monitorata, che venga trovato un rimedio e che venga fermata questa psicosi” – ha confidato il maiorchino ai giornalisti durante l’ATP 500 di Acapulco.

“Questa è la cosa più importante, non solo per i Giochi Olimpici, ma per tutta l’umanità. Le Olimpiadi sono uno degli eventi più speciali al mondo. È un’esperienza unica essere lì e lo considero il torneo più difficile da vincere perché hai solo due o tre possibilità nella tua carriera”.

Dick Pound, membro del CIO, ha dichiarato che la rassegna a cinque cerchi sarà annullata nel caso in cui si riscontrino veri e propri rischi per la salute. Da Tokyo si susseguono tuttavia messaggi di rassicurazione.

“Il nostro pensiero di base è che andremo avanti con i Giochi Olimpici e Paralimpici come da programma. Adotteremo misure tali da rendere le due manifestazioni sicure” – ha dichiarato alla stampa il direttore generale del Comitato Toshiro Muto.