Nadal: "Djokovic ama giocare su questi campi. Sarà una finale incredibile"

Alex De Minaur ha disputato probabilmente una delle migliori partite della sua carriera, ma dall’altra parte della rete, purtroppo per lui e l’Australia, c’era un certo Rafael Nadal. Il numero uno del mondo ha prima incassato i duri colpi di un indemoniato De Minaur e poi scelto il momento giusto per alzare il livello e portare la Spagna in finale.

“L’inizio di partita è stato molto duro e complicato” , ha spiegato in conferenza stampa Nadal. “Alex ha iniziato ad un livello altissimo e la mia energia era più bassa del solito. La giornata di ieri è stata difficile, abbiamo giocato in condizioni estreme.

Devi avere la mente lucida per trovare delle soluzioni efficaci. Non sono riuscito a vincere molti punti in risposta inizialmente. Dovevo cambiare qualcosa e l’ho fatto. Penso di essermi avvicinato alla linea di fondo, l’obiettivo era quello di far provare sensazioni diverse al mio avversario”.

La Spagna affronterà in finale la Serbia di Novak Djokovic. “Sarà una finale incredibile e dura. A Novak piace molto giocare su questi campi e la Serbia ha una grande squadra in generale. Stanno giocando tutti bene e dovremo fare del nostro meglio per vincere.

Roberto, oggi, ha disputato una fantastica partita; quindi anche noi abbiamo una squadra molto forte. Ci faremo trovare pronti”.