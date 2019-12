Rafael Nadal: "Tsitsipas sa come si battono i migliori nei grandi tornei"

È un Rafael Nadal ovviamente molto soddisfatto quello che si presenta in conferenza stampa dopo la vittoria su Stefanos Tsitsipas nella finale di Abu Dhabi. Un successo complicato, giunto al termine di una battaglia di tre ore e un quarto, che ha consentito al maiorchino di graffiare il quinto titolo in carriera al Mubadala World Tennis Championship e di staccare così Novak Djokovic nell’albo d’oro del torneo.

“Che posso dire di questa finale! È stato uno spettacolo durato più di tre ore” ha commentato il numero 1 del mondo. “È sempre una grande sfida affrontare un giocatore come Tsitsipas, un tennista fortissimo che nel 2019 ha ottenuto ottimi risultati e che d’ora in poi sarà senza dubbio uno da tenere in considerazione nei grandi tornei, visto che che sa come si fa a battere i migliori nei palcoscenici più importanti”.

Rafa chiude così un 2019 ricco di successi con una vittoria: “Significa molto per me vincere di nuovo ad Abu Dhabi, un torneo che ho già conquistato cinque volte. Con questo successo, chiudo nel migliore dei modi il 2019.

È sempre un piacere venire e giocare qui. Ogni volta che vengo ho un anno in più, e non sai mai cosa succederà. Spero di poter essere al 100% anche per le prossime edizioni, e di poter tornare. Venire qui ogni anno per preparare la nuova stagione è una sensazione unica”.

Riguardo ai piani per l’immediato futuro, Nadal ha concluso: “Ovviamente vincere è importante in termini di motivazione, ma non possiamo deconcentrarci. Ci sono cose che devo migliorare in vista dell’ATP Cup e poi ovviamente degli Australian Open.

Ora mi prenderò alcuni giorni di riposo, poi inizierò la preparazione per il tour australiano. La prossima settimana si parte con l’ATP Cup, un nuovo torneo che mi ispira molto”.



Photo Credit: AFP