Ferrer: "La presenza di Nadal e Thiem a Barcellona è quasi un sogno"

Attraverso una nota ufficiale, il nuovo direttore dell'ATP di Barcellona David Ferrer ha parlato della conferma di Dominic Thiem per la prossima edizione del torneo catalano. Il detentore del titolo si è andato ad aggiungere al solito Rafael Nadal, senza dimenticare la presenza di Daniil Medvedev e Kei Nishikori.

“Sono queste le notizie che evidenziano il livello del torneo, che ha sempre accolto i migliori giocatori del mondo. Ci saranno due fra i migliori quattro del ranking, è quasi un sogno, non esagero” – ha dichiarato l’ex numero 3 ATP, che ha appeso la racchetta al chiodo proprio quest’anno in occasione del Mutua Madrid Open.

Nel frattempo, Jo-Wilfried Tsonga ha rivelato come sia cambiata la sua prospettiva dopo il lungo periodo di stop: “Ora non gioco più per guadagnare soldi. Gioco per rendere mio figlio orgoglioso di suo padre, per amore verso il gioco, per ripagare la gente che mi ha dato così tanto sostegno in questi anni.

Per me è una nuova motivazione. Proverò a rientrare fra i primi 15 del mondo. La passata stagione è stata abbastanza divertente. Vengo dall’anno peggiore della mia carriera e tutti mi dicono che è stato fantastico.

Finalmente sono stato in grado di giocare con continuità, non ho ottenuto risultati straordinari, ma ho comunque chiuso al numero 29”.