Nadal, parole d'elogio per Medvedev: "Ha avuto una seconda parte di 2019 eccezionale"

Le strade di Rafael Nadal e Daniil Medvedev potevano nuovamente incrociarsi ad Abu Dhabi nel torneo esibizione del Mubadala World Tennis Championship. Il numero al mondo era infatti in attesa dello scontro ai quarti tra il russo e Chung, ma tuttavia, Medvedev, dopo la vittoria in Arabia Saudita contro Fognini, ha deciso di saltare questo torneo di Abu Dhabi a causa di un infortunio all'anca.

Il russo vorrà riposarsi in vista della Coppa Atp del prossimo 3 Gennaio 2020. Durante un'intervista Nadal ha avuto grandi parole di elogio per Medvedev. Lo spagnolo è rimasto impressionato dalla seconda parte di 2019 del tennista russo.

Medvedev è arrivato in finale in diversi tornei (Washington, Montreal, Cincinnati, San Pietroburgo, Shanghai e Us Open). Proprio all'Us Open ha dato vita in finale ad una sfida straordinaria contro Nadal, cedendo solo in cinque set e dopo cinque ore di tennis incredibile.

Il primo incontro tra i due è stato a Montreal dove, Nadal, ha sconfitto Medvedev, in poco meno di 70 minuti. Rafa ha sfruttato l'esperienza soprattutto visto che per Medvedev era la prima finale in in Masters Series.

Il russo ha ottenuto successivamente il successo a Cincinnati. La sfida più intrigante è avvenuta all'Us Open dove Nadal ha vinto 7-5, 6-3, 5-7,4-6,6-4 riuscendo a fermare il pronto ritorno di un grande Medvedev.

L'ultimo incontro è avvenuto alle Atp Finals dove Nadal ha vinto 6-7 , 6-3, 7-6. Lo spagnolo ha completato li un'incredibile rimonta, annullando un match point e recuperando dall'1-5 nel terzo set. Nadal ha parlato cosi del russo: "Daniil ha avuto un eccezionale seconda parte di stagione.

Non è facile vincere così tante finali consecutive, vincendo tornei importanti. Penso che sia stato davvero impressionante ed ho trovato tante difficoltà nei match contro di lui"