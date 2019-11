Davis, Nadal nella storia: lo spagnolo è il primo a vincere 30 gare di fila

Rafa Nadal è ormai consacrato come una delle leggende del mondo del tennis mondiale ed, ogni giorno che passa, la sua carriera diventa sempre più leggendaria. Lo spagnolo sta trascinando a suon di vittorie la sua nazione in questa edizione della Coppa Davis ed oltre ai record di squadra ha ottenuto anche uno "spaventoso" record personale.

In 119 anni di storia il tennista maiorchino è infatti il primo giocatore nella storia ad aver vinto ben 30 gare consecutive in questa competizione. Queste 30 vittorie sono state ottenute sia nella categoria di singolo che nel doppio.

Giocando a ritmi altissimi in questo torneo Nadal ha battuto con la sua Spagna sia l'Argentina che la Gran Bretagna ed oggi ha la possibilità di vincere "l'insalatiera" in finale contro il Canada.

Per Nadal sarebbe la quinta Coppa Davis vinta in carriera, la prima ovviamente con questo nuovissimo formato. Vincitore di 19 Slam Nadal è stato protagonista di un grandissimo 2019 con le vittorie al Roland Garros ed al recente Us Open.

Dopo aver perso nella fase a gironi la possibilità di vincere le sue prime Finals Atp, Nadal ha quindi la possibilità oggi di riscattarsi e ottenere l'ennesimo trofeo della sua già straordinaria carriera.

Un particolare record è invece quello di Feliciano Lopez, compagno di squadra in questa Davis di Nadal: con la sconfitta nel match di singolo contro il britannico Kyle Edmund, l'esperto tennista spagnolo è con 444 sconfitte il giocatore con più sconfitte nella storia dell'era Open.

Un record negativo nato sopratutto da tanti anni di gioco, ma che non rovina quanto di buono fatto nel corso della sua carriera.