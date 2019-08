Kokkinakis sul match contro Nadal: "Ho le capacità per battere i campioni"

Thanasi Kokkinakis è tornato a vincere un match di un torneo del Grande Slam dopo più di quattro anni. Il giovane giocatore australiano non ha potuto esprimere tutto il suo potenziale a causa di alcuni seri infortuni che hanno frenato la sua completa ascesa nel mondo del tennis.

Kokkinakis ha battuto in quattro set Ilya Ivashka ed affronterà nel prossimo turno un Rafael Nadal in grande spolvero. Parlando in conferenza stampa del suo calvario e delle sue emozioni, Kokkinakis ha dichiarato: “È stato un vero inferno.

Ovviamente, sento che gran parte della mia carriera, fino a questo punto, mi è stata portata via. Oggi sapevo che avrei dovuto conquistare i primi due set per avere possibilità di vittoria. Fortunatamente ho vinto il secondo set nonostante avessi rotto una corda sul set point.

È stato un enorme sollievo vincere questo match”. Soffermandosi sul suo prossimo complicato match contro Nadal, l’australiano ha spiegato: “Di sicuro ho qualche possibilità, non voglio partire sfiduciato.

Sarà molto dura, soprattutto dal punto di vista fisico, ma sono pronto per questo. Conosco il gioco di Rafael, ho visto molte sue partite, vedremo cosa succederà. Ho disputato molti match contro giocatori mancini negli ultimi tornei, ho intenzione di provare a vincere.

So di avere le capacità ed il tennis per battere questi grandi campioni. Dovrò andare in campo e pensare che sia una partita come le altre, non voglio trattarla o prepararla in modo diverso. Cercherò di essere aggressivi e di fare il mio gioco. Penso di poter dire la mia, questa è la cosa che mi ha sempre fatto andare avanti”.