Rafael Nadal convoca Real Madrid e Roma in una partita per l'ambiente

Rafa Nadal ha organizzato un incontro amichevole tra il Real Madrid, la sua squadra del cuore, e la Roma, per una causa molto speciale: la sostenibilità del pianeta. Le due squadre si incontreranno l'11 agosto allo Stadio Olimpico di Roma, e si contenderanno il trofeo Mabel Green Cup, disputando una partita i cui introiti andranno a sostenere cause legate all'ambiente.La partita è stata organizzata da Mabel Sports, una affiliata del gruppo Mabel Capital, la società di investimento di Abel Matutes Jr., della quale sono soci anche il tennista maiorchino e Pau Gasol .

Una delle sue attività più note è il ristorante Tatel, aperto nel 2015 a Madrid con Cristiano Ronaldo ed Enrique Iglesias come partner. Nadal non ha confermato la sua presenza in campo, ma non sarebbe strano per lui apparire in tribuna, dal momento che il tennista è un tifosissimo di calcio e un convinto sostenitore del Real.

Il Real Madrid arriva a questa partita dopo un precampionato intenso, e vorrebbe sollevare il trofeo nella sua ultima amichevole prima dell'inizio campionato. La squadra della capitale si presenta come un avversario ostico dopo aver rinnovato la propria rosa.

L'incontro metterà fine alla preseason delle due squadre per combaciare con l'inizio ufficiale delle rispettive competizioni nazionali. "Questo accordo ci consente di continuare a rafforzare l'impegno di Mabel Sports per i principali eventi sportivi, in quanto ci consente di dare voce, attraverso il calcio, a una delle cause che ci riguardano maggiormente, la sostenibilità del pianeta " , ha dichiarato Manuel Campos Guallar, comproprietario e CEO di Mabel Capital.

"È un onore avere l'appoggio del miglior club del mondo, il Real Madrid ed è un enorme privilegio che un club come l' AS Roma abbia accettato di partecipare a questa prima edizione. Speriamo che le persone possano godersi uno spettacolo meraviglioso diventando contestualmente più consapevoli dell'enorme protezione che occorre al nostro pianeta ", ha aggiunto.