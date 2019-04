Massu: "Nadal favorito al Roland Garros, poi viene Thiem"

In un'intervista a Laola il coach di Dominic Thiem Nicolas Massu ha parlato degli obiettivi del giocatore austriaco. "Il suo sogno è vincere il Roland Garros. Può farlo quest'anno ma Rafael Nadal è ovviamente il favorito e Dominic viene dopo Nadal.

L'inizio della nostra collaborazione è stato perfetto, è molto fiducioso e non vediamo l'ora di continuare a lavorare insieme" Massu si è goduto la vita da giocatore nel circuito prima e da allenatore ora: "Non è che ho smesso perché non volevo stare più nel circuito ma perché il mio corpo non me lo permetteva più.

Ora ho un ruolo diverso, amo ancora lo sport e voglio essere vicino a Dominic, che è adesso la persona più importante per me. Sono contento di trascorrere del tempo fuori casa anche perché non ho figli.

Dobbiamo aiutarlo a giocare meglio possibile e penso che a Dominic piaccia la mia personalità. Non sono il tipo di ragazzo che si siede timidamente nell'angolo perchè quando guardo una partita sono emotivamente coinvolto", ha concluso Massu sul numero 5 del mondo che è questa settimana impegnato nel Master 1000 di Monte Carlo dove ha esordito mercoledì contro Martin Klizan.