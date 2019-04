Alcaraz nuovo Nadal?: "Mi piacerebbe vincere il Roland Garros come Rafa"

In un’intervista al quotidiano Marca, la giovane stella del tennis spagnolo Carlos Alcaraz ha descritto come ci si sente ad essere considerati il nuovo Rafael Nadal. “Non è facile perché ogni generazione perde il duello se confrontata a Nadal” , ha detto Alcaraz.

“È un idolo, non ci sarà mai nessuno come lui. Io, da parte mia, continuerò a lavorare duramente per diventare un tennista professionista. Sogno di vincere la Coppa Davis un giorno, anche se non mi piace il nuovo formato.

Ero un grande fan delle partite al meglio dei cinque set, era bello rappresentare il paese per diverse settimane. Quando riesco a competere e giocare alla pari con i giocatori più grandi di me, penso sempre di poter fare qualcosa di più e riuscire ad esprimermi anche a livelli più alti.

Vorrei essere come Rafa, anche se sono più simile a Roger Federer come stile. Nadal è però il mio principale esempio, perché il mio gioco si adatta meglio alla terra rossa che alle superfici veloci.

Mi piacerebbe vincere il Roland Garros molte volte come ha fatto Rafa”. Nel frattempo, l’ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero ha parlato della possibile partecipazione di Nadal in Coppa Davis. “Il fatto che si svolga per una settimana e mezzo è la chiave, lo aiuta molto.

Le partite saranno al meglio dei tre set, il formato è migliore per tutti i giocatori che arrivano sempre in fondo in ogni torneo”.