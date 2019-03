Toni Nadal ricorda quando la Nike si arrabbiò con Rafael

In un'intervista, Toni Nadal ha parlato degli inizi di Rafael nel tennis. L'allenamento era più importante della competizione: "Rafael non ha giocato tanti tornei quando era piccolo.

Ha giocato soltanto un torneo Slam junior, Wimbledon. A 13 anni giocava ancora a calcio e a tennis, gli piaceva più il calcio che il tennis ma alla fine ha deciso di diventare un tennista professionista. Perché? Aveva vinto qualche torneo...

Giocare tornei è importanti, ma la cosa più importante è dare il massimo ogni giorno ed essere responsabili di se stessi. Oggi vediamo molti genitori e molti bambini dire: "Il problema è il coach, le palle, il vento, il campo".

Ed è proprio qui che Toni rivela un aneddoto interessante: "A volte quando perdevamo, cercavamo soluzioni che non esistevano. Anni fa eravamo a Lione, c'era il capo della Nike e avevano appena firmato un ricco contratto con Rafael, ed era lì per vedere se l'investimento era stato giusto.

Poi siamo andati a cena insieme e Rafa ha mangiato due pizze. Abbiamo anche detto che nei giorni seguenti, dopo il tennis, avrebbe giocato a golf. È arrivato il giorno della partita e ha perso 6-3 6-0. Dieci minuti dopo il manager di Rafael mi ha chiamato dicendomi che il capo della Nike aveva giudicato Rafa una persona non professionale.

Si distraeva fuori dal campo e non mangiava bene. Qualche settimana dopo, siamo andati a Madrid e ha continuato a giocare male, perdendo contro Alex Corretja che era praticamente un ex. Qual era il problema? Rafa giocava a biliardo, a ping pong e a calcio con me prima delle partite.

Era questo il problema? Non lo so. Ma dopo un po' ha battuto il numero due del mondo (Andy Roddick) in Coppa Davis e da lì a poco sarebbe diventato Rafael il numero due. Doveva mangiare due pizze perché correva tanto e il golf non era una distrazione, ma un modo per scaricare il tanto stress scaricato.

È inutile cercare scusanti in fattori esterni. Oggi questo succede con l'avvento della tecnologia, che ha migliorato il tennis rendendo i giovani delle persone peggiori"