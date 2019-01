Corretja: "Nadal impressionante, favorito agli Australian Open"

L'ex numero due del mondo Alex Corretja ha commentato l'imminente semifinale degli Australian Open tra Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas. Parlando su Eurosport, Corretja ha detto: "Tsitsipas ha senza dubbio le armi ma Rafa è il mio favorito per il titolo perché sta giocando molto bene.

Tsitsipas ha il servizio, un grande dritto e rovescio e gioca in linea generale un ottimo tennis. Tuttavia penso dipenderà un po' da come gioca Rafa, che sarà super eccitato - e parlando con Rafa in questi giorni si nota che è calmo - non vuole sprecare energie.

Giocherà un tennis incredibile perché pensa di vincere. Tsitsipas deve avere veramente una grande serata. In queste partite Rafa detta lo scambio col suo dritto verso il rovescio in questo caso di Stefanos"

Patrick Mouratoglou, uno degli allenatori del 20enne greco, ha aggiunto: "Ha battuto il migliore giocatore di sempre (Federer), il suo idolo, quindi è bellissimo. Non avrà niente da perdere e so che comincerà il match con la convinzione di poter vincere.

Con questa mentalità può avere una possibilità di vincere, anche se Rafa finora ha impressionato"