Thiem: "Dura perdere con Nadal a Parigi, vincere uno Slam è il mio sogno"

L'obiettivo per il futuro e magari già nel 2019 per Dominic Thiem è dichiarato: vincere il primo Slam in carriera. L'austriaco ha raggiunto la sua prima finale Slam nel 2018 perdendo contro Rafael Nadal al Roland Garros.

In conferenza stampa a Doha, il numero otto del mondo ha dichiarato: "È il mio prossimo passo da compiere, il mio sogno d'infanzia. È il motivo per cui ho iniziato a giocare a tennis. Lo scorso anno ci sono andato molto vicino ed è stata dura perdere ma allo stesso tempo anche una grande motivazione per continuare a lavorare e procurarmi un'altra chance il prossimo anno.

È per questo che mi alleno ogni giorno". Il cambio della guardia con i giovani subentranti ai veterani avverrà nel 2019? "È da un paio di anni che se ne parla. Non sono sicuro che succederà perché Novak, Rafa e Roger sono ancora in buona forma.

Andy e Stan stanno tornando. Tutti i vincitori Slam degli anni scorsi sono in gara e quindi sarà dura. Ci sono quattro possibilità per noi. Ovviamente siamo desiderosi di vincerne uno, ma vedremo: potrebbe anche passare un altro anno senza nuovi successi".