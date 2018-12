Khachanov pronto a sfidare Nadal e Djokovic ad Abu Dhabi

Karen Khachanov ha chiuso il 2018 nel modo più incredibile possibile, battendo Novak Djokovic nella finale di Parigi Bercy, che gli ha regalato il primo titolo 1000 della sua giovanissima carriera e un balzo in classifica mondiale fino alle soglie della Top 10.

A un mese e mezzo di distanza, il russo si prepara a scendere nuovamente in campo per l’inizio della nuova stagione: il rientro avverrà al Mubadala World Tennis Championship, il torneo esibizione che si tiene ogni dicembre ad Abu Dhabi e al quale il classe ’96 parteciperà quest’anno per la prima volta.

Khachanov condividerà il tabellone con alcuni dei nomi più illustri del circuito: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Kevin Anderson e Hyeon Chung. “È un grande torneo, ho sentito dire molte cose positive sul torneo di Abu Dhabi” ha dichiarato il russo ai microfoni di Khaleej Times.

“E vi giocano alcuni del migliori giocatori al mondo. È una splendida opportunità per giocare e competere contro questi grandi giocatori all’inizio dell’anno, è la preparazione perfetta appena prima di Melbourne”.