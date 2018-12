Nadal guarda al 2019: "Ricominciare? È una sfida incredibile"

Una off-season piuttosto movimentata. E non solo per l'operazione alla caviglia o l'alluvione che ha colpito la sua Maiorca. Nadal ha superato un 2018 piuttosto breve, ma intenso, e messo nel mirino Brisbane e gli Australian Open con una certa prepotenza. Ricominciare a vincere e a stare bene è l'obiettivo principale: "Ho fatto dei progressi incredibili nelle ultime settimane e non vedo l'ora di ritornare in campo" - ha confessato durante un'intervista con la CNN - "Ho iniziato a giocare con una settimana di anticipo e in generale credo di aver avuto una off-season migliore quest'anno. L'anno scorso, di questi tempi, stavo davvero male".

Arrendersi, poi, non fa parte dei piani: "Ritornare a giocare dopo un periodo così duro, mi dà degli stimoli incredibile. Iniziare una nuova stagione, è una sfida incredibile per me. L'importante è entrare in campo sempre con la stessa passione e la stessa motivazione. Giorno dopo giorno".

Nel 2018 ha vinto cinque dei nove tornei che ha giocato, dominando la stagione sulla terra. Una percentuale straordinaria al netto delle difficoltà di natura fisica. "Non posso dire che sia stato un anno negativo. In generale sono felice quando giro il mondo e quando sto a casa. Dieci anni fa non avrei mai immaginato di ritrovarmi qui. Ed è una cosa che mi rende molto orgoglioso".