Rafael Nadal elogia l'esempio di Pampliega, Caverzaschi e Brierley

Tra le varie attività che lo vedono impegnato fuori dal campo, Rafael Nadal è anche presidente onorario della Fondazione Lo que de verdad importa (Ciò che conta davvero).

Proprio in questa veste, il maiorchino ha ieri elogiato tre persone, che a suo modo di vedere rappresentano un bellissimo esempio per la fondazione stessa: il giornalista Antonio Pampliega, il tennista paralimpico Dani Caverzaschi, che ha rappresentato la Spagna ai Giochi di Rio 2016, e l’imprenditore indiano Saroo Brierley, la cui storia ha ispirato il film Lion di Garth Davis.

“Quello che per voi è un esempio di superamento, per loro è semplicemente seguire il proprio cammino, le proprie passioni e i propri sogni” ha commentato il numero 2 del mondo. “Se attraverso questi messaggi e questi esempi che loro rappresentano si riuscisse a cambiare la mentalità anche solo di qualche ragazzo che non sta seguendo la strada giusta, ne vale la pena”.

Nadal non ha invece rilasciato dichiarazioni sulla prossima stagione, che per lui dovrebbe iniziare a Brisbane a fine dicembre.