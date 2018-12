Ferrero: "Rafael Nadal giocherà ancora per molti anni"

Impegnato nel Champions Tennis alla Royal Albert Hall di Londra, il corrispettivo delle ATP Finals nel circuito delle leggende, Juan Carlos Ferrero ha parlato del suo amico e connazionale Rafael Nadal, che a breve tornerà in campo dopo un finale di stagione condizionato dagli infortuni.

“Sono in contatto con il mio grande amico” ha detto l’ex campione del Roland Garros a Omnisport. “Secondo me competerà ancora per due o tre anni, o anche di più.

Se è abbastanza in forma, il suo tennis è devastante”. Ferrero è soprattutto colpito dalla fame di Rafa e dalla sua attitudine alla competizione, da sempre punto di forza del maiorchino. “Quello che mi impressiona di più è la sua enorme capacità di mantenere altissima la motivazione” ha infatti aggiunto l’ex numero 1 del mondo.

“La cosa più difficile è proprio competere con un simile livello di motivazione. Certo, se ogni volta hai la possibilità di vincere uno Slam, è più facile mantenerla: ma è comunque difficile riuscire ad essere sempre così motivato per tutto l’anno.

E invece lui è capace di farlo”. Come Roger Federer, anche Ferrero crede che Nadal sarà molto longevo nel tennis. “Speriamo che gli infortuni non gli causino problemi - è un fattore sempre più problematico con il passare degli anni” ha sottolineato lo spagnolo.

“Ma ogni volta che lo vedo giocare ed è in forma, è una belva. Ha cura di sè e del proprio corpo, e se Federer dice che Rafa giocherà fino ai 40, avendo ora 32 anni, si può dire che ha ancora tanta strada da fare”.