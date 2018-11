Rafael Nadal e Nick Kyrgios pronti a sfidarsi al FAST4

Rafael Nadal scalpita all’idea di tornare a Sydney per partecipare all’evento esibizione FAST4 Showdown, in programma il prossimo 7 gennaio. Lo spagnolo sarà affiancato da Nick Kyrgios, Milos Raonic e Grigor Dimitrov.

Nadal, che giocherà ad Abu Dhabi e a Brisbane prima di volare a Sydney, ha dichiarato: “Non vedo l’ora di giocare di nuovo a Sydney a gennaio. Ci fu una partecipazione impressionante l’ultima volta in cui ho giocato il FAST4 Showdown, i tifosi si divertirono tantissimo e furono molto coinvolti nei match.

Sono passati un paio di anni dall’ultima volta in cui sono stato a Sydney, perciò non vedo l’ora di tornarci e di giocare per i tifosi”. Nel 2017 Kyrgios sconfisse Nadal in 4 set al FAST4 ed il suo obiettivo è bissare tra meno di due mesi.

“Non pensavo che il livello sarebbe stato così alto” ha detto l’australiano. “Ma credo che Rafa non conosca altro modo che non sia andare in campo e dare il 100%. Non la prendemmo per niente alla leggera”.

Il CEO di Tennis NSW, Lawrence Robinson, ha infine dichiarato: “Il FAST4 è un formato divertente e appassionante per il pubblico e i giocatori, e c’è sempre una bella atmosfera in campo durante le partite.

Aggiungiamo al mix Rafa, Nick, Grigor e Milos - quattro dei nomi più importanti nell’attuale mondo del tennis -, e non posso che concludere che ci attende un’incredibile notte di azione e divertimento. Non vediamo l’ora di ospitare la quinta edizione del FAST4 Showdown”.