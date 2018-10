Rafael Nadal avvicina i bambini allo sport: "Ti rende una brava persona"

Rafael Nadal ha suggerito a tutti i bambini di iniziare a giocare a tennis o semplicemente di praticare uno sport. “Il tennis è uno sport molto buono. Penso che quando sei intorno a delle brave persone e vivi in un’atmosfera come quella del tennis, ricevi l’educazione ed i valori che devi possedere per migliorare ed essere una brava persona.

Sono stato molto fortunato ad avere intorno brave persone durante tutta la mia vita” , ha detto Rafa. “Probabilmente è per questo che sono qui oggi. Penso di essere un ragazzo normale, quindi mi godo la situazione che la vita mi ha regalato.

Essendo un tennista professionista, ho avuto la possibilità di fare molte esperienze, che senza il tennis avrei difficilmente provato. Sono felice per tutto ciò che il tennis mi dà oltre la competizione e i titoli.

Fuori dal campo puoi avere molti amici e puoi conoscere diversi posti nel mondo. Penso che per un bambino è bello praticare sport, perché quando lo fai vivi in un mondo sano. Allo stesso tempo, lo spirito dello sport è educativo per un bambino”.

.