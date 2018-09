Dominic Thiem sfida Nadal: "Voglio vincere il Roland Garros"

In una delle sue conferenze stampa all'Open di San Pietroburgo, Dominic Thiem ha dichiarato il suo obiettivo per la stagione 2019. Il 24enne spera di ottenere molto successo e fare un passo avanti. “Intanto ho bisogno di finire bene questa stagione”, ha detto Thiem, che giocherà il Master 1000 di Shanghai



“Penso che ci siano delle buone opportunità per quest'anno.

Ho giocato decentemente in Australia, ma poi sono stato infortunato. Ho avuto l'opportunità di guadagnare punti. Devo scalare la classifica. L'obiettivo principale sarà ancora vincere il Roland Garros.



Se riuscirò a vincere un titolo, sarà il mio più grande sogno che si avvera".

Quest'anno, Thiem ha perso con Rafael Nadal nella finale del Roland Garros, ma sul cemento non ha ottenuto ottimi risultati negli ultimi anni. "Non ho avuto così tanti buoni risultati sul cemento in generale.

E poi c'è stata quella partita contro Rafael Nadal a New York e ho visto che posso battere anche i migliori giocatori del mondo.



Ho preso fiducia e l’ho portata qui con me a San Pietroburgo e sono molto felice che sia già stata ripagata nel primo torneo dopo New York sul duro.

Naturalmente, andrò ai prossimi tornei su questa superficie o al coperto con una fiducia ancora maggiore di prima.



Dovrebbe anche aiutarmi a giocare di nuovo bene al mio torneo di casa a Vienna, poi a Parigi e, auspicabilmente, a Londra".

.