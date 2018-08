Nadal: "Giocare in queste condizioni non fa bene". E su quel warning...

Dopo aver approfittato del ritiro dell’amico Ferrer all’esordio, è tutto facile per il campione in carica Rafael Nadal anche al secondo turno. Il maiorchino si sbarazza infatti di Vasek Pospisil con un comodo 6-3 6-4 6-2 maturato in appena due ore.

“Vincere in tre set è sempre positivo, specialmente in queste condizioni”, ha detto Rafa in conferenza stampa, riferendosi all’elevato tasso di umidità che sta complicando la vita a tanti giocatori impegnati a New York.

“Di giorno c’è tanto caldo, ma la sera l’umidità è anche più alta” ha spiegato Nadal. “Giocare così è innanzitutto non salutare, ed in secondo luogo non fa bene a nessuno - nè ai tifosi, nè ai giocatori.

Lo spettacolo stesso risulta intaccato in queste condizioni”. Le previsioni concordano però nel suggerire un miglioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni. E Nadal rassicura: “Vedremo sicuramente un tennis migliore di quello dei giorni scorsi”.

Riguardo al warning per time violation e al successivo siparietto con il giudice di sedia, lo spagnolo chiarisce: “Ero pronto a servire e lui [Pospisil] mi ha fatto cenno di aspettare, perchè doveva rifiatare o aveva i crampi, non so cosa avesse.

Vasek è un bravissimo ragazzo, io lo stavo solo aspettando e per questo non mi aspettavo che il giudice di sedia mi desse il warning. Sono andato da lei a spiegarle la situazione, visto che non si era accorta di nulla, e ad essere onesto sono rimasto sorpreso che Vasek non sia venuto a spiegarle cosa fosse successo”.

Immancabile poi la domanda sullo shot-clock. “La mia idea non è cambiata da Toronto”, risponde Nadal. “L’unica cosa positiva secondo me è che i giudici di sedia stanno facendo un buon lavoro.

Se useranno bene questo strumento, aspettando ad avviare l’orologio quando i punti sono molto lunghi, lo shot-clock non è un problema, è solo parte dello show. Ma se applicano il regolamento in maniera troppo stringente, io credo che, specialmente in condizioni difficili, a rimetterci sia lo spettacolo, perchè non è possibile giocare due grandi scambi consecutivi senza il tempo necessario per recuperare.” A Rafa viene chiesto anche di esprimere un pensiero su Gilles Muller, che ha giocato contro Sonego il suo ultimo match agli Us Open e che appena un anno fa infliggeva a Nadal una dolorosa sconfitta al quinto set a Wimbledon.

“Non bei ricordi”, commenta ridendo lo spagnolo, che poi cade dalle nuvole: “A dire il vero, non sapevo del suo ritiro. Gli auguro tutto il meglio, e mi congratulo con lui per la lunga e splendida carriera che ha avuto”.

Anche Juan Martin Del Potro, che ha dovuto lottare soltanto nel terzo set per piegare Kudla, è entrato nel merito della questione meteo: “Non erano condizioni buone per giocare, comunque sono le stesse per tutte e noi ci alleniamo appositamente per fronteggiare situazioni di questo tipo”.

Riguardo alla sua prestazione, l’argentino aggiunge: “Era importante chiudere in tre set per non perdere energie. Adesso mi dedicherò al recupero così da essere al top dopodomani”. Ad attenderlo c’è Fernando Verdasco, che ha sconfitto Murray in quattro set, chiudendo addirittura con 53 vincenti.

“Fernando è davvero un ottimo giocatore. In più non mi piace giocare contro tennisti mancini, non ti danno punti di riferimento, trovano angoli incredibili e variano costantemente il gioco.

Non sarà facile, cercherò di fare anche meglio di oggi; inoltre potrò contare anche sull’appoggio dei miei fan, che mi trasmettono sempre energia positiva”. Il successo del 2009, seguito anni dopo dagli innumerevoli calvari legati al polso, appartiene al passato.

“Ho cambiato atteggiamento da quando ho ricominciato a giocare tre anni fa, è come se per me fosse iniziata una nuova carriera”. Una carriera che sta regalando al Del Potro 2.0 tante soddisfazioni, inclusi il titolo a Indian Wells ed il best ranking di numero 3 del mondo.

“Sono felice perchè i miei più grandi problemi appartengono al passato. Ora posso guardare avanti, al presente e al futuro”. L’esempio di Delpo, in grado di risorgere dalle ceneri per tornare grande, ha ispirato molti altri tennisti, tra cui anche Novak Djokovic.

“Fa piacere sentire simili parole da leggende di questo sport”, ha detto Delpo. “Il mio sforzo per tornare a competere è stato enorme, e loro stanno facendo lo stesso. Djokovic ha già vinto un torneo dello Slam, sta giocando sempre meglio e presto tornerà al top, laddove merita di stare”.

