Alex de Minaur: "Il match con Rafael Nadal? Esperienza surreale"

Solo lo scorso anno Alex De Minaur era il numero 186 del mondo e riceveva una wild card per accedere al tabellone principale degli Us Open. Dodici mesi dopo, l’australiano è salito fino alla posizione numero 45 del ranking mondiale ed ha guadagnato sul campo il suo posto a Flushing Meadows.

De Minaur ha raggiunto, in questo 2018, il terzo turno a Wimbledon e la sua seconda finale in carriera a Washington. Il suo progresso è stato rapido, ma costante. Il suo gioco basato sulla velocità di movimento, sulla costanza e sulla voglia di vincere, ricorda molto quello del suo connazionale Lleyton Hewitt.

“Sono davvero orgoglioso di dove mi trovo, ma c’è ancora molta strada da fare, sto facendo il massimo per migliorare sempre di più” , ha detto il giovane tennista. “Sono contento del mio gioco e del mio comportamento fuori dal campo, e questo è molto importante.

Ho rinunciato al torneo di Toronto, perché non sono ancora abituato al livello e all’intensità del tour. Devo stare molto attento alla mia salute e al mio corpo. Volevo prendermi del tempo per riprendere la miglior forma in vista degli Us Open”.

De Minaur ha poi ricordato l’incredibile match contro Rafael Nadal a Wimbledon. “È stata un’esperienza surreale. Non ci sono parole per descrivere la partita. Spesso sai cosa aspettarti e cosa provare a fare in queste situazioni, ma ho avuto modo di vivere in prima persona e capire la grandezza di queste occasioni.

È stato incredibile, spero di aver imparato molto per giocare meglio la prossima volta. È stata la prima volta per me contro un top 3. Penso sia stata una combinazione di tutto, anche l’emozione di giocare sul campo centrale dell’All England Club.

Ho ancora la pelle d’oca quando penso a questo giorno, è qualcosa che vedi in Tv quando sei piccolo. Vedi i giocatori arrivare sul campo centrale, un campo con così tante persone che fanno il tifo. È stata un’esperienza incredibile, anche se il risultato non è stato positivo”.

Anche se l’australiano lavora con il suo allenatore Adolfo Gutierrez, in Spagna, da otto anni, la presenza di Hewitt dietro le quinte è stata fondamentale per i suoi progressi. “La cosa principale che mi ha detto è che devo mantenere alta la mia energia e giocare con grande intensità”.

