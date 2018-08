"Nadal è meno talentuoso di Federer, ma ha un vantaggio" - Lapentti

L’ex numero sei del mondo, Nicolas Lapentti, ha portato avanti la tesi secondo la quale Rafael Nadal non avrebbe il talento naturale di Roger Federer. L’ecuadoriano crede però che Rafa sia stato in grado di adattarsi a ciò che lo circondava e sia quindi meritevole della prima posizione mondiale.

“Nadal è un giocatore speciale, si è evoluto molto più di Federer” , ha detto Lapentti all’ATP. “Quando Rafa ha vinto il suo primo Roland Garros ho pensato che fosse impossibile che vincesse nella sua carriera anche Wimbledon, e invece è riuscito ad adattare il suo gioco all’erba, vincendo diverse volte il torneo.

Era costantemente in evoluzione, la sua mentalità è ammirevole, vuole sempre di più da se stesso, ecco perché merita di essere di nuovo il numero uno del mondo”. Nadal ha battuto Lapentti nei quarti di finale di Cincinnati nel 2008, diventando in quell’occasione per la prima volta il numero uno del ranking .

Proprio lo scorso 18 agosto, lo spagnolo ha festeggiato i dieci anni da quell’incredibile giornata. Ma se non fosse stato per Federer, Lapentti pensa che Nadal sarebbe diventato il miglior giocatore prima di quel momento.

“Rafa meritava di essere numero uno molto tempo fa. Solo che aveva un rivale come Federer, che era in un momento straordinario, con un’ottima costanza. Sono sorpreso che 10 anni dopo sia ancora il numero uno. È passato molto tempo, per questo possiamo renderci conto di quanto sia grande.

Fare quello che ha fatto per 10 anni non è facile. Soprattutto per un giocatore come lui, che deve essere sempre pronto fisicamente”.

