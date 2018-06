Kevin Anderson dice di non essere d'accordo con Rafael Nadal

A più riprese nel corso degli ultimi anni, Rafael Nadal ha affermato che il futuro del tennis vedrà soltanto all'opera tanti tennisti alti e quasi nessuno di persone "basse". Kevin Anderson, alto 203cm e attualmente numero sette del mondo, non crede che sarà così.

"Non so ciò che Nadal o altri dicono, come definiscono i tennisti alti. Storicamente, guardando i risultati, l'altezza ideale per il tennis è stata intorno ai 180cm. Nadal, Federer e Djokovic non sono alti 2 metri - ha sottolineato il sudafricano -.

Ci sono certamente molto più giocatori emergenti di questo tipo, ma non è che i tennisti più alti stiano togliendo gli altri, per la loro altezza. Guardate uno come Diego (Schwartzman), che sarà sempre un avversario difficile da affrontare al di là dell'altezza.

Tra 10 anni, sarei molto sorpreso se ci fossero solo tennisti alti. Federer, che è 1.85, in uno scenario da qui a dieci anni, sarebbe ancora forte così come Rafa su terra. Quindi non sono d'accordo su ciò". .