Toni Nadal: "Una volta avevamo paura di Richard Gasquet"

Toni Nadal è arrivato al Roland Garros per sostenere suo nipote Rafa in questi giorni nel torneo parigino. Probabilmente lo zio ed ex coach del numero uno del mondo se ne andrà dopo il weekend, ma nei giorni di permanenza a Bois de Boulogne la sua presenza potrebbe essere un valore aggiunto per Nadal. In un articolo per L'Equipe, Toni ha parlato di come la prospettiva verso la rivalità con Richard Gasquet, prossimo avversario di Rafa, sia cambiata nel corso degli anni. Quando Richard battè Rafa ai quarti di finale del torneo Petits As nel 1999, il francese "era migliore di Rafa in quel momento - ha riconosciuto Toni -. Tutto è cambiato quando Rafael è andato a Monte Carlo (nel 2005). Richard è arrivato vicino a vincere la partita, ma a vincere è stato Rafa per 6-4 (6-3, ndr) in un match molto difficile. Poi quando siamo arrivati qui, dopo aver vinto a Monte Carlo, Roma e Barcellona, abbiamo visto di essere in rotta di collisione con Richard Gasquet al terzo turno. Che sfortuna, ci siamo detti! Ma Richard non giocò bene (6-4, 6-3, 6-2). Oggi siamo meno spaventati (di averlo nella stessa sezione di tabellone). Ed è probabile che il gioco di Rafael non si adatti a quello di Richard. Ma Richard rimane un grande giocatore e se lo prendi in una giornata buona, può sempre farti male".